Открытие рейсов Белавиа в Крым: Киев пригрозил Лукашенко Гаагой

Александр Лукашенко / Reuters

Украина ввдет санкции в случае, если Беларусь откроет авиасообщение с захваченным РФ Крымом, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Как подчеркнула она в комментарии Укринформу, Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией.

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым", - прокомментировала она соответствующее заявление Лукашенко.

Она предположила, что это провокационное заявление Лукашенко является эмоциональной реакцией на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, а также относительно дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова, в частности, арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, блокирование независимых СМИ и т.д.

Замглавы МИД говорит, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью и за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко.

Она подчеркнула, что власти Беларуси пересекли очередную красную линию в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран и международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации и добавила, что такие действия не могут оставаться без ответа.

"И в завершение. Эту "канитель и провокации", как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сами белорусские власти, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс - это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", - подытожила Джапарова.

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Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: