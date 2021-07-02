Беларусь полностью закрывает границу с Украиной

Лукашенко закрывает границы с Украиной / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граница с Украиной будет полностью перекрыта.

Такое поручение он дал белорусским пограничникам.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти", были вскрыты сегодня.

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно вести наш народ", – сказал он.

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К таким террористическим ячейкам причастны якобы Украина, Германия, США, Польша и Литва.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

Отношения Украины и Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:

Украинско-белорусские отношения испортились в конце августа 2020 года после того, как Лукашенко допустил ряд неподтвержденных обвинений в адрес Украины. В частности, глава республики заявлял, что Киев якобы финансирует белорусскую оппозицию.

Тогда официальный Киев назвал обвинения Лукашенко необоснованными и объявил о пересмотре дипломатических отношений с Беларусью.

Украина с 5 ноября – с момента окончания предыдущей президентской каденции Александра Лукашенко – не признает его президентом Беларуси. Выборы, которые состоялись 9 августа, Киев считает не состоявшимися.

26 мая 2021 года после инцидента с самолетом Ryanair в Минске Кабинет министров Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

В Слуге народа напомнили, что Украина осуждает события, связанные с политическим кризисом в Беларуси, и предупредили Минск о серьезных санкциях в случае запуска компанией Белавиа авиаперелетов в оккупированный Крым.