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Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда

1 июля 2021, 21:54
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Украинцы с сертификатами вакцинации от коронавируса освобождаются от обязательного прохождения карантина.

Паспорт
Украины могут ездить в Нидерланды / УНИАН

С 1 июля 2021 года свои границы для граждан Украины открыли Нидерланды. Попасть в страну смогут владельцы биометрических паспортов, независимо от цели путешествия.

"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По данным МИД Украины, украинцы с сертификатами вакцинации от коронавируса освобождаются от обязательного прохождения карантина после въезда в Нидерланды. Страна признает сертификаты вакцинации следующими препаратами:

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty);
  • Astra Zeneca EU (Vaxzevria);
  • Johnson & Johnson (Janssen);
  • Moderna (Spikevax);
  • Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);
  • Serum Institute of India (Covishield);
  • Sinopharm BIBP;
  • Sinovac.

Если путешественник не имеет сертификата о вакцинации, то ему нужно обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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Но справка о выздоровлении должна быть выдана компетентным органом здравоохранения страны ЕС.

Открытие границ для украинцев - о чем ранее сообщал Главред:

Европейский Союз 26 февраля принял решение о том, что в связи со сложной ситуацией в Европе, связанной с эпидемией COVID-19, границы для туристических и нецелевых поездок в странах ЕС открывать пока не будут.

Лидеры стран ЕС договорились о создании системы так называемых COVID-паспортов. Это документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются на территорию европейских государств. Брюссель планирует ввести такие сертификаты уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Уже летом 2021 года Евросоюз может открыть въезд для туристов, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Нидерланды МИД Украины коронавирус Украина
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