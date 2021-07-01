Еще одна популярная страна Европы открыла границы для украинцев: новые правила въезда

Украины могут ездить в Нидерланды / УНИАН

С 1 июля 2021 года свои границы для граждан Украины открыли Нидерланды. Попасть в страну смогут владельцы биометрических паспортов, независимо от цели путешествия.

"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По данным МИД Украины, украинцы с сертификатами вакцинации от коронавируса освобождаются от обязательного прохождения карантина после въезда в Нидерланды. Страна признает сертификаты вакцинации следующими препаратами:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty);

Astra Zeneca EU (Vaxzevria);

Johnson & Johnson (Janssen);

Moderna (Spikevax);

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria);

Serum Institute of India (Covishield);

Sinopharm BIBP;

Sinovac.

Если путешественник не имеет сертификата о вакцинации, то ему нужно обязательно иметь отрицательный тест на коронавирус или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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Но справка о выздоровлении должна быть выдана компетентным органом здравоохранения страны ЕС.

Открытие границ для украинцев - о чем ранее сообщал Главред:

Европейский Союз 26 февраля принял решение о том, что в связи со сложной ситуацией в Европе, связанной с эпидемией COVID-19, границы для туристических и нецелевых поездок в странах ЕС открывать пока не будут.

Лидеры стран ЕС договорились о создании системы так называемых COVID-паспортов. Это документы, подтверждающие вакцинацию лиц, которые отправляются на территорию европейских государств. Брюссель планирует ввести такие сертификаты уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

Уже летом 2021 года Евросоюз может открыть въезд для туристов, которые получили прививку от коронавируса вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).