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"Я и через это переступлю – за мной не заржавеет": Лукашенко пообещал признать Крым территорией РФ

9 августа 2021, 12:59

Лукашенко заявил, что его подпись тоже указана на Будапештском меморандуме.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Самопровозглавшенный президент Беларуси Александр Лукашенко готов признать оккупированный Крым территорией России, так как из-за "недружественной" политики Украины в отношении официального Минска у него теперь "развязаны руки". Власти республики формально назовут Крым "российским" тогда, когда это сделают российские олигархи и будут поставлять туда продукцию. При этом Лукашенко готов "переступить" и через Будапештский меморандум о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, под которым стоит и его подпись. Об этом он рассказал 9 августа белорусским журналистам.

Как сообщает Белта, Лукашенко заявил, что по Крыму и другим вопросам, связанным с Украиной, у него теперь "развязаны" руки. Причиной тому являются "недружественные действия Украины" в отношении Беларуси. Он готов признать оккупированный полуостров российским тогда, когда это сделает российский бизнес.

"Когда Лукашенко признает Крым? Я отвечаю: когда последний олигарх признает Крым и начнет туда поставлять продукцию, тогда за мной дело не заржавеет", - сказал Лукашенко.

Кроме того, по его словам, его подпись находится и на Будапештском меморандуме. Однако и это не помешает белорусскому главе государства признать Крым "российским".

"Хотя меня многое связывает, Будапештская декларация — помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, с США Клинтон был, из Великобритании, наверное, Тони Блэр. Вы почитайте, моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Они [в Украине] взвыли: Лукашенко полетит в Крым! Так вы пространство закрыли. Через Россию полетит. Так я через Украину не могу улететь. Безумцы, и еще меня чем-то упрекают, когда я болел за Украину больше. Причем это совсем недавно, и я старался склеить эти три славянских государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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