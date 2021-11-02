Войска РФ у границ Украины: у Путина ответили на обвинения

РФ стягивает войска к границе Украины / Facebook/mod.mil.rus

Передвижения российской военной техники по ее территории является исключительно внутренним делом РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он в ходе общения с журналистами прокомментировал статью издания Politico, которая опубликовала спутниковые снимки передвижения российской военной техники вблизи города Ельня Смоленской области, передает Интерфакс.

Представителя Кремля попросили оценить недавнюю публикацию The Washington Post, писавшей о передвижениях российской техники вблизи украинской границы.

"Передвижения нашей военной техники или армейских подразделений по территории РФ - это исключительно наше дело", - сказал он

Песков подчеркнул, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности".

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"Но Россия - это страна, которая на фоне достаточно агрессивных экспансионистских тенденций, особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил он.

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Что известно о переброске войск РФ к границе Украины

Как сообщал Главред, ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны.