Россия снова стягивает войска к границе с Украиной: военный эксперт предупредил об опасности

Россия снова стягивает войска к границе с Украиной: / УНИАН

Россия продолжает разворачивать группировку войск на территории Беларуси под прикрытием военных учений "Запад-2021", которые пройдут с 10 по 16 сентября. Российские военные замечены на стратегической рокаде - на трассе Гомель-Брест (М-10), которая протянулась вдоль границы с Украиной. Об этом сообщил на своей странице в Facebook военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, возле украинской границы уже находится минимум пять батальонных тактических групп. Также не менее четырех таковых групп находятся на стадии переброски или подготовке к ней.

"Думаю, в "последний момент" к процессу разворачивания группировки ВС РФ на территории Беларуси подключатся и ВКС скрепанутых. Самое интересное в том, что российские военные замечены на стратегической рокаде (трассса Гомель - Брест, она же М-10), которая протянулась вдоль украинской границы", ‒ написал Машовец.

Он отметил, что перегруппировка и сосредоточение войск начались раньше учений "Запад-2021" на почти полтора месяца, что довольно рано.

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"Мне как-то с трудом верится в то, что оркам потребно почти полтора месяца "по-месту", чтобы подготовится к "исключительно оборонительным учениям". На кой ляд тащить весь этот металлолом и тушки своего орко-воинства на место настолько заблаговременно?", ‒ добавил эксперт.

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Напомним, ранее эксперт-международник Максим Яли заявил - публикация российского президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" может указывать на возможные планы по новому военному наступлению России на Украину.

Эксперт сказал о том, что статья Путина может восприниматься в качестве информационной предпосылки к новой военной агрессии. Поэтому в Киеве должны быть готовы к подобному развитию событий.