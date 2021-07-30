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Военный эксперт объяснил, почему уволили Хомчака и что теперь ждет ВСУ

30 июля 2021, 03:52
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Назначение Руслана Хомчака в СНБО было умышленным, чтобы контролировать его поведение, так как он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию".

Руслан Хомчак
О Хомчаке скоро все забудут, считает Жданов / УНИАН

Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Валерий Залужный. Перед ним будет стоять задача "зачистить" команду своего предшественника Руслана Хомчака и достигнуть сотрудничества с Министерством обороны, создав для этого соответствующую команду из лояльных людей под министра Андрея Тарана. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, назначение Хомчака первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны фактически означает, что его "умножили на ноль".

"Это сделано по принципу "держи друзей близко, а врагов – еще ближе", потому что под бдительным оком господина Данилова он не сможет ничего сделать, а лишь готовить бумажки для заседания СНБО, после чего за месяц-два о нем вообще забудут (...) Назначение Хомчака является умышленным, чтобы контролировать его поведение, ведь он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию", - отметил Жданов.

Что касается Залужного, то если у него хватит командирских качеств, чтобы быстро переформатировать Генштаб, то будет шанс показать себя как кризисного менеджера.

"Если же этого не произойдет, то его быстро заменят – свято место пустым не бывает", - считает военный эксперт.

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В целом, по его словам, такие кадровые ротации могут повлиять на настроения в армии.

"Сейчас может начаться волна увольнений командиров бригад (ключевая должность в ВСУ) - те, кто был лоялен к Хомчаку, будут стараться по возможности уволиться с должностей, чтобы не попасть под принудительное увольнение. Однако этот процесс будет кратковременным, ведь соответствующие назначения будут формировать свою внутреннюю политику. Но для рядового служащего, не участвующего в теневых схемах, особо ничего не изменится", - резюмировал Жданов.

Как сообщал Главред, 27 июля стало известно, что с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины уходит Руслан Хомчак. Теперь он будет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Михаил Коваль освободит эту должность.

На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север".

Олег Жданов новости Украины Руслан Хомчак Андрей Таран
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