Военный эксперт объяснил, почему уволили Хомчака и что теперь ждет ВСУ

Назначение Руслана Хомчака в СНБО было умышленным, чтобы контролировать его поведение, так как он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию".
Новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины назначен Валерий Залужный. Перед ним будет стоять задача "зачистить" команду своего предшественника Руслана Хомчака и достигнуть сотрудничества с Министерством обороны, создав для этого соответствующую команду из лояльных людей под министра Андрея Тарана. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, назначение Хомчака первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны фактически означает, что его "умножили на ноль".
"Это сделано по принципу "держи друзей близко, а врагов – еще ближе", потому что под бдительным оком господина Данилова он не сможет ничего сделать, а лишь готовить бумажки для заседания СНБО, после чего за месяц-два о нем вообще забудут (...) Назначение Хомчака является умышленным, чтобы контролировать его поведение, ведь он имеет сильное влияние на "генеральскую мафию", - отметил Жданов.
Что касается Залужного, то если у него хватит командирских качеств, чтобы быстро переформатировать Генштаб, то будет шанс показать себя как кризисного менеджера.
"Если же этого не произойдет, то его быстро заменят – свято место пустым не бывает", - считает военный эксперт.
В целом, по его словам, такие кадровые ротации могут повлиять на настроения в армии.
"Сейчас может начаться волна увольнений командиров бригад (ключевая должность в ВСУ) - те, кто был лоялен к Хомчаку, будут стараться по возможности уволиться с должностей, чтобы не попасть под принудительное увольнение. Однако этот процесс будет кратковременным, ведь соответствующие назначения будут формировать свою внутреннюю политику. Но для рядового служащего, не участвующего в теневых схемах, особо ничего не изменится", - резюмировал Жданов.
Как сообщал Главред, 27 июля стало известно, что с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины уходит Руслан Хомчак. Теперь он будет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Михаил Коваль освободит эту должность.
На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север".