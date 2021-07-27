Зеленский уволил Хомчака, новым главнокомандующим ВСУ назначен Залужный

Хомчак ушел в отставку / УНИАН

С должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины уходит Руслан Хомчак.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, Хомчак покидает свою должность по решению президента Владимира Зеленского.

"В отставку уходит главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - заявил Никифоров.

Как сообщается, Хомчак теперь будет первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Михаил Коваль освободит эту должность.

Руслан Хомчак - генерал-полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник Генерального штаба ВСУ.

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Служит в Вооруженных силах Украины с 1993 года.

В течение семи лет служил в 24-й отдельной механизированной бригаде в Яворов во Львовской области, куда после окончания Национальной академии обороны Украины вернулся начальником штаба.

Также на пресс-конференции Сергей Никифоров сообщил, что командующий оперативного командования Север Валерий Залужный теперь будет иметь новую должность.

Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.

"На место главнокомандующего назначен Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Север", - отметил Никифоров.

Кто такой Валерий Залужный

Валерий Залужный имеет звание генерал-майора.

В 2007 году Залужного назначили на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

В 2009 году, Генеральный штаб ВСУ назначил военного командиром 51 отдельной механизированной бригады.

9 декабря 2019 года Залужный стал командующим оперативного командования "Север".

В 2018 – 2019 годах работал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенных сил.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский устроил массовые кадровые перестановки в СБУ.

Президент уволил первого заместителя главы СБУ и руководителя антитеррористического центра при ведомстве - Руслана Баранецкого.