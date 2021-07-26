Зеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ

В СБУ кадровые перестановки / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности - уволил трех заместителей председателя СБУ Ивана Баканова и начальника одного департамента и главы СБУ в Черновицкой области.

Как сообщается на сайте Офиса президента, в частности, Руслан Баранецкий снят с должности первого заместителя главы СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра и спецслужбе.

На его место назначен Сергей Андрущенко, который занимал должность заместителя главы СБУ.

С должности первого заместителя главы СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления спецслужбы уволен Василий Малюк.

Был уволен начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук.

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Также должности лишился начальник управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Зеленский отметил, что принятие этих кадровых решений является подготовкой СБУ к реформе, которая прорабатывается в Верховной Раде.

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"Никакой альтернативы реформе СБУ нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению", - цитирует ОП главу государства.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с поста главы МВД. Отставку министра поддержал 291 народный депутат. Аваков бессменно возглавлял министерство более 7 лет.

15 июля Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.