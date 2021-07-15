Рада приняла отставку главы МВД Арсена Авакова

Арсен Аваков / УНИАН

В четверг, 15 июля, Верховная Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

За соответствующее решение высказался 291 народный избранник на заседании.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту путем голосования определиться относительно удовлетворения заявления министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об отставке.

Комитет 13-ю голосами рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно поддержки или не поддержки заявления Авакова об отставке.

5 членов комитета при голосовании воздержались.

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Другим предложением, которое высказывали члены комитета, было принять решение рекомендовать парламенту поддержать заявление Авакова об отставке. Однако это предложение на голосование уже даже не ставилось, поскольку было поддержано предыдущее.

Во время заседания было отмечено, что Аваков был приглашен на заседание комитета. Однако он не пришел.

Напомним, 13 июля СМИ, со ссылкой на собственные источники сообщили, что на Банковой рассматривают возможность назначения секретаря СНБО Алексея Данилова новым министром МВД.

Позже появилась информация, что Аваков лично написал заявление об отставке. Спустя некоторое время сведения официально подтвердились.