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Данилов – новый глава МВД: СМИ узнали о планах Банковой по отставке Авакова

13 июля 2021, 11:36
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Другим кандидатом на пост главы МВД может стать люстрированный чиновник времен правления Януковича.

Данилов
Данилов может стать новым главой МВД - СМИ / УНИАН

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов может возглавить Министерство внутренних дел после отставки Арсена Авакова. В СНБО не смогли конструктивно прокомментировать информацию, а сам Данилов молчит. Вторым претендентом на пост главы МВД может являться Александр Ефименко – бывший директор Центра инфраструктуры и технологий МВД, который при Януковиче был заместителем начальника УМВД в Херсонской области.

Как сообщает издание НВ со ссылкой на собственные источники, Данилов может заменить Авакова на посту министра внутренних дел.

"Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняли его узнаваемость среди украинцев", - говорится в материале Трудоемкая миссия. Удастся ли Ермаку уничтожить особые отношения Зеленского и Авакова.

Примечательно, что в СНБО не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. В силовом ведомстве сказали, что "в ближайшее время не смогут ответить" на данный вопрос.Читайте такжеДанилов сделал громкое заявление по санкциям против кума Путина

Секретарь ведомства Данилов также не стал отвечать на прямой вопрос о том, может ли он в перспективе возглавить МВД. На вопрос в WhatsApp он не ответил.

При этом, как утверждают журналисты, на пост министра внутренних дел Банковая также рассматривает Александра Ефименко, ныне возглавляющего в министерстве Центр инфраструктуры и технологий, который занимается многомиллионными закупками для украинской полиции.

Ранее Ефименко попал под люстрацию, поскольку во времена Януковича был заместителем начальника УМВД в Херсонской области. Однако в 2017 году через суд ему удалось восстановить право занимать государственные должности.

Алексей Данилов новости

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в начале июня заявил, что Германия и Франция ответственны за оккупацию Россией Крыма в 2014 году. По его словам, позиция Берлина и Парижа по отказу от предоставления Украине ПДЧ в Североатлантический альянс привела к российской агрессии шесть лет спустя.
  • В интервью 6 июля он обвинил Францию и Германию в сотрудничестве с Россией в 2008 году, когда Москва воевала с Грузией. Как утверждает чиновник, французы в то время вели переговоры об урегулировании российско-грузинского конфликта, в результате которых Грузия лишилась части своей территории, а Франция получила от России заказ на "Мистрали". Такую деятельность можно считать проявлением коррупции, считает Алексей Данилов.
СНБО Арсен Аваков новости Украины Алексей Данилов
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