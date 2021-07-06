Россия напала на Украину из-за действий Германии и Франции - Данилов

По его словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны, не было бы войны с Россией, если бы Украина получила ПДЧ еще в 2008 году.
Главными виновниками в нападении России на Украину и Грузию являются Германия и Франция, которые заблокировали в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте предоставление нашей стране Плана действий на вступление в Альянс, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Наши международные партнеры упрекают нас, что у нас не преодолевается коррупция. В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть", – сказал Данилов в интервью Forbes.
По его словам, не было бы войны с Россией, если бы Украина получила ПДЧ еще в 2008 году.
"Я не дипломат, и мне никто не запрещает называть вещи своими именами. Россия напала на Грузию и Украину после того, как эти страны (Германия и Франция) в 2008 году в Бухаресте заблокировали нам План действий по членству в НАТО. Когда в Киеве встречаемся в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями, я им об этом говорю. В последнее время Германия изменила свой тон. Украина сейчас возвращает свою субъектность, с нами начинают общаться, нас начинают воспринимать отдельно от России", – особо отметил Данилов.
Интеграция Украины в НАТО
- 7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.
- 14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.
- После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.
- Президент США Джо Байден сказал, что Украина на данный момент не готова к вступлению в НАТО. Главным камнем преткновения американский президент назвал коррупцию.