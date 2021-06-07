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В НАТО объявили о решении по вопросу ПДЧ для Украины и раскрыли планы на саммит

7 июня 2021, 17:51

Украину и Грузию по-прежнему продолжают ждать в Североатлантическом альянсе.

НАТО
Украине не предоставят ПДЧ в НАТО в июне - Альянс / УНИАН

На саммите НАТО, который состоится 14 июня, государства не примут решения о предоставлении Украине и Грузии плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. Однако коллективный блок безопасности Запада видит перспективу интеграции Киева и Тбилиси в будущем. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ.

Как сообщает Европейская правда, в ходе конференции Демократия в действии, которая проходит в Киеве, он рассказал о том, что страны НАТО не подтвердят предоставление ПДЧ Украине и Грузии.

"НАТО - организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - объяснил Джоанэ.

По его словам, в итоговом заявлении будет сказано, что двери Альянса остаются открытыми как для Украины, так и для Грузии.Читайте такжеУ Зеленского заявили о тайном решении СНБО по интеграции Украины в НАТО

"Официальный ответ - это то, что политика открытых дверей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику (в отношении Украины и Грузии)", - добавил Джоанэ.

Также он подчеркнул, что Украина не должна разочаровываться из-за такого решения. Киеву следует продолжать реализовывать евроатлантический курс, проводить реформы и работать над достижением цели по интеграции в НАТО.

Интеграция Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая сделал заявление, согласно которому на саммите НАТО 14 июня государства планируют обсудить "дорожную карту" для Украины в Североатлантическом альянсе. Политик отметил, что Киеву нужно будет выполнить ряд требований для вступления в блок.

Замглавы ОП Игорь Жовква утверждал, что Украина не будет участвовать в саммите НАТО. Однако Киев заверили в том, что вопрос предоставления ПДЧ украинскому государству будет обсуждаться в рамках мероприятия.

В НАТО, в свою очередь, подчеркнули, что руководство блока относительно предоставления Украине и Грузии Плана действий по вступлению в Альянс руководствуется решением саммита в Бухаресте 2008 года, согласно которому страны присоединятся к блоку безопасности тогда, когда придет время.

НАТО новости Украины новости Грузии
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