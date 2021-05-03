Стало известно, когда в НАТО обсудят вступление Украины в Альянс

НАТО, Украина / УНИАН

На саммите НАТО в июне должны обсудить дорожную карту, которую официальный Киев должен выполнить для того, чтобы Украина смогла выступить в коллективный блок безопасности. В ходе мероприятия пройдет дискуссия по вопросам безопасности украинского государства и стран Центральной Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

В ходе совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинга Дуда рассказал о том, что вопросы безопасности Украины точно станут предметом обсуждения на саммите НАТО, которые запланирован на середину июня.

По его словам, Альянс должен указать Киеву механизмы, выполнение которых поможет Украине присоединиться к НАТО.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - подчеркнул Дуда.

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