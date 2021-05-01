У Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТО / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы у Украины оставалась возможность вступить в НАТО, заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. Он подчеркнул, что для этого необходимо провести реформы.

"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства", - сказал Рикер в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

Он напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной – ред.) во всех этих сферах", - подчеркнул представитель Госдепа.

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