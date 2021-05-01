У Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТО

Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО, заявили в Госдепе США.
Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы у Украины оставалась возможность вступить в НАТО, заявил и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер. Он подчеркнул, что для этого необходимо провести реформы.
"Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства", - сказал Рикер в ходе брифинга.
По его словам, Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.
Он напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.
"Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной – ред.) во всех этих сферах", - подчеркнул представитель Госдепа.
Украина – НАТО - о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.
- Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса.
- Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в, дескать, "выдумке" о возможном наступлении российских войск, чтобы якобы создать "образ жертвы" с целью получения плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.