УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за интеграции в НАТО

23 апреля 2021, 20:57
Прослушать новость
Остановить

В российском МИД утверждают, что Украина якобы "придумала" историю с нападением войск РФ.

Мария Захарова
Захарова обвинила Зеленского в "жалобах" Западу на Россию / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в, дескать, "выдумке" о возможном наступлении российских войск, чтобы якобы создать "образ жертвы" с целью получения плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. В то же время на Западе, по ее словам, "монтировали видеокадры" с присутствием российских войск на украинской территории.

В интервью RT на немецком она заявила о том, что после внесения изменений в Конституцию Украины, страна стремится к вступлению в НАТО. Накануне саммита альянса в Киеве якобы решили "придумать" историю о новой российской агрессии, чтобы ускорить получение ПДЧ в Североатлантический альянсе.

"Для того чтобы показать, в очередной раз, сделать из себя жертву, придумать, что кто-то на нее наступает, кто-то нападает на Украину, и чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику" – сказала Захарова.Читайте такжеДипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе

Кроме того, она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он, дескать, "жаловался" мировым лидерам на действия России, которая сконцентрировала свои войска в приграничных с украинскими территориями районах, на возможное новое нападение России. Также дипломат обвинила западные СМИ в якобы "монтаже" видеоролика о присутствии российских войск на территории Украины.

"Но мало того, ему помогали, конечно, в этом и западные средства массовой информации, которые говорили о том, что вот-вот Россия нападает. Танки российские, оказывается, уже на территории якобы Украины. Потом это оказалось фейком. В частности, телеканал CNN вмонтировал кадры, которые выдал за кадры российских танков на украинской территории. Это оказались украинские танки, на украинской железной дороге. Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО", - добавила Захарова и подчеркнула, что интеграция в коллективный блок безопасности не принесет мир Украине.

Отведение войск РФ от границ Украины

новости России НАТО Владимир Зеленский МИД России Мария Захарова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за интеграции в НАТО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Масло или маргарин: удивительная правда от врачейМасло или маргарин: удивительная правда от врачей Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Меню на Лазареву субботу: вкусные рецептыМеню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Россия решила выжидать момент для нападения на УкраинуРоссия решила выжидать момент для нападения на Украину Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар

Последние новости

08:28
Что вышло из моды в 2021 году: главные антитренды весны-лета
08:12
Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти 13 тыс. больных и 400 смертей
08:00
Зеленский не поедет в Москву на переговоры с Путиным - Резников Видео
07:46
Масло ши: в чем преимущества для здоровья Видео
07:24
У Байдена рассказали, как санкции США "успокоили" Россию Видео
Реклама
07:15
Эксперт объяснил, почему Кремль отложил планы по вторжению в Украину Видео
07:00
Дочь Брежневой в трусиках и сапогах устроила сексуальную фотосессию Фото
06:57
Почему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для Украины мнение
06:38
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: крупный успех и прибыльное предложение Видео
06:30
"Вакцинация не спасет": эксперт заявил о неизбежности полного локдауна Видео
06:01
Ученые выяснили, какая привычка делает жизнь короче на десятилетия Видео
05:24
Ведущая Орла и решки похвасталась похудевшей фигурой в откровенном купальнике
05:02
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
04:28
В США оценили угрозу полномасштабной войны РФ против Украины Видео
03:50
Врач рассказала, поможет ли старая вакцина от новых штаммов COVID-19 Видео
03:09
В ГПСУ оценили ситуацию с угрозой нападения России на Украину Видео
02:15
Память и обучаемость: что происходит с мозгом после чашки кофе Видео
01:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 апреля: неожиданности и запретные перемены Видео
00:55
Эксперт объяснил, почему отвод войск РФ стал победой и Киева, и Москвы Видео
00:19
Открытки-поздравления с Лазаревой субботой и красивые пожелания
Реклама
23 апреля, пятница
23:41
Кравчук раскрыл детали условия поездки Зеленского в Россию Видео
23:23
Ляшко рассказал, когда из красной зоны выйдут Киев и пять областей Видео
22:54
Резников объявил о признании Путиным "ЛДНР" и выходе РФ из "Минска" Видео
22:44
"Оргазмическое блаженство": сексперт поделилась сексуальной фишкой Видео
22:23
Бог простит украинцев, если они не освятят куличи на Пасху - Степанов Видео
22:18
Арестович назвал условие Киева по встрече с РФ, Францией и ФРГ на Донбассе Видео
22:17
Врачи рассказали, как душ влияет на иммунитет Видео
21:57
Вербное воскресенье: приметы на вербу, деньги и любовь Видео
21:57
Тельцы: главные качества и совместимость с другими знаками Зодиака
21:40
Тарифы на электроэнергию подскочат на 50%, на отопление – на 20%: какие платежки нас ждут Видео
21:38
На Херсонщине украинская армия провела масштабные учения ПВО Видео
21:33
С чего начинается рак легких: симптомы Видео
20:57
В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за интеграции в НАТО Видео
20:34
У Зеленского отреагировали на предложение переговоров с боевиками "ЛДНР" Видео
20:20
Студия DICE официально рассказала о Battlefield 6 Видео
19:47
Дипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе Видео
19:35
Академия интерактивных искусств и наук назвала лучшие игры 2020-го Видео
19:28
Чешский премьер обьяснил, почему разрушены отношения Кремля и Чехии Видео
19:08
Врачи назвали грибы, которые замедляют прогрессирование рака Видео
18:50
В Apex Legends близится очередной сезон – представлен релизный трейлер Видео
Реклама
18:48
Названы главные причины загрязнения воздуха в Украине
18:44
Адвоката Пашаева вызвали в суд за лже-свидетельство по делу Ефремова Видео
18:24
Байден отреагировал на заявление Путина в ходе саммита по климату Видео
18:01
Музыка украинского композитора стала саундтреком к сериалу HBO Видео
18:00
CD Projekt рассказала о Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в цифрах Видео
17:57
Проверка нашла в COVID-фонде сотни нарушений на сотни миллионы гривен Видео
17:32
В России разразились заявлением в адрес Украины и призвали к переговорам Видео
17:31
Олег Винник выпустил клип с победительницей Х-Фактора Видео
17:26
Ученые назвали продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
17:22
Сердечный приступ: три проверенных способа снизить риск опасного для жизни состояния Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять