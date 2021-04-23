В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за интеграции в НАТО

Захарова обвинила Зеленского в "жалобах" Западу на Россию / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в, дескать, "выдумке" о возможном наступлении российских войск, чтобы якобы создать "образ жертвы" с целью получения плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. В то же время на Западе, по ее словам, "монтировали видеокадры" с присутствием российских войск на украинской территории.

В интервью RT на немецком она заявила о том, что после внесения изменений в Конституцию Украины, страна стремится к вступлению в НАТО. Накануне саммита альянса в Киеве якобы решили "придумать" историю о новой российской агрессии, чтобы ускорить получение ПДЧ в Североатлантический альянсе.

"Для того чтобы показать, в очередной раз, сделать из себя жертву, придумать, что кто-то на нее наступает, кто-то нападает на Украину, и чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику" – сказала Захарова.Читайте такжеДипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе

Кроме того, она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он, дескать, "жаловался" мировым лидерам на действия России, которая сконцентрировала свои войска в приграничных с украинскими территориями районах, на возможное новое нападение России. Также дипломат обвинила западные СМИ в якобы "монтаже" видеоролика о присутствии российских войск на территории Украины.

"Но мало того, ему помогали, конечно, в этом и западные средства массовой информации, которые говорили о том, что вот-вот Россия нападает. Танки российские, оказывается, уже на территории якобы Украины. Потом это оказалось фейком. В частности, телеканал CNN вмонтировал кадры, которые выдал за кадры российских танков на украинской территории. Это оказались украинские танки, на украинской железной дороге. Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО", - добавила Захарова и подчеркнула, что интеграция в коллективный блок безопасности не принесет мир Украине.

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