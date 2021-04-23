В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за интеграции в НАТО

В российском МИД утверждают, что Украина якобы "придумала" историю с нападением войск РФ.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Украину в, дескать, "выдумке" о возможном наступлении российских войск, чтобы якобы создать "образ жертвы" с целью получения плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. В то же время на Западе, по ее словам, "монтировали видеокадры" с присутствием российских войск на украинской территории.
В интервью RT на немецком она заявила о том, что после внесения изменений в Конституцию Украины, страна стремится к вступлению в НАТО. Накануне саммита альянса в Киеве якобы решили "придумать" историю о новой российской агрессии, чтобы ускорить получение ПДЧ в Североатлантический альянсе.
"Для того чтобы показать, в очередной раз, сделать из себя жертву, придумать, что кто-то на нее наступает, кто-то нападает на Украину, и чтобы, в том числе, получить так называемый план действий, вы знаете, о чем я говорю, это НАТОвская программная, некая программная ступень по членству в НАТО, Украина и придумала историю, что это не военные маневры, не военные учения России, а чуть ли не желание напасть. И устроила настоящую мировую истерику" – сказала Захарова.Читайте такжеДипломат заявил об угрозе атаки на Украину из-за вооружений РФ на границе
Кроме того, она обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он, дескать, "жаловался" мировым лидерам на действия России, которая сконцентрировала свои войска в приграничных с украинскими территориями районах, на возможное новое нападение России. Также дипломат обвинила западные СМИ в якобы "монтаже" видеоролика о присутствии российских войск на территории Украины.
"Но мало того, ему помогали, конечно, в этом и западные средства массовой информации, которые говорили о том, что вот-вот Россия нападает. Танки российские, оказывается, уже на территории якобы Украины. Потом это оказалось фейком. В частности, телеканал CNN вмонтировал кадры, которые выдал за кадры российских танков на украинской территории. Это оказались украинские танки, на украинской железной дороге. Но вся история нужна только для одного: для того чтобы простимулировать Украину в ее движении в НАТО", - добавила Захарова и подчеркнула, что интеграция в коллективный блок безопасности не принесет мир Украине.
Отведение войск РФ от границ Украины
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ отправляются в прежние места их базирования с 23 апреля. Россия начала отводить войска от украинских границ.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение России отвести войска от границ украинского государства поспособствует снижению напряжения. Киев будет продолжать стремиться к мирному разрешению конфликта с РФ.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что отведение войск России от границ Украины связано с решениями российских властей по перемещению военных подразделений, которые Москва принимает по необходимости.
- Эксперты Conflict Intelligence акцентировали внимание на том, что несмотря на заявления России об отведении войск от украинских границ, военная техника 41-й армии по-прежнему базируется под Воронежем. Они считают, что такая ситуация похожа на 2014 год, когда в августе несколько военных группировок РФ вошли на Донбасс.