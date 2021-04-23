РФ пошла на хитрость с "отводом" войск от границы с Украиной – CIT

В Минобороны РФ говорят об отводе войск из Крыма / Facebook/mod.mil.rus

Группа расследователей Conflict Intelligence Team проанализировала ситуацию с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации личный состав 58-й армии (базируется на Северном Кавказе), 41-й армии Центрального военного округа, а также 7-й, 98-й и 76-й десантных дивизий.

Как говорится в материале CIT, в мае 2014 года также заявлялось об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

Отмечается, что на возвращение в места постоянной дислокации войскам РФ отведено меньше 10 дней, хотя переброска в Крым и к границам Украины заняла почти месяц.

"Это может частично объясняться тем, что по словам Шойгу, техника 41-й армии останется на полигоне Погоново (речь идет о лагере под Воронежем). Техника будет находиться там как минимум до сентября, когда 41-я армия должна принять участие в стратегических учениях Запад-2021", - говорится в сообщении.

Расследователи отмечают, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней.

"В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск", - добавили в CIT.

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Отвод войск РФ от границ Украины: