Зеленский рассказал генсеку ООН всю правду об эскалации на Донбассе

По словам Зеленского, украинская сторона пыталась установить и удерживать перемирие на Донбассе с июля 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский, рассказал в телефонном разговоре генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу про резкое обострение на Донбассе и Крымскую платформу.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе переговоров особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.
Также президент Украины поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.
"Хочу еще раз выразить поддержку вашем прошлогоднем призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19. Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года", - сказал президент.
Глава государства также объяснял генсеку международной организации важность вакцинации и намекнул на качество самих вакцин.
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"Комплексное вакцинация - единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективных вакцинам до сих пор неравномерный. Однако хочу отметить и поблагодарить за ваше лидерство в преодолении вызовов и в координации глобальных действий во время пандемии коронавируса", - сказал Зеленский Гутерришу.
Он также рассказал об инициативе Крымской платформы, которую Украина официально начнет в августе, и отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других неподконтрольных Киеву территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.
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Войска РФ у границ Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта объявил о том, что РФ стягивает свои войска к границам Украины под предлогом подготовки к военным учениями Запад-2021.
- 15 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация вокруг границ Украины, связанная с концентрацией войск РФ, остается сложной. В Кремле называют свои действия ответом на маневры НАТО.