Зеленский рассказал генсеку ООН всю правду об эскалации на Донбассе

Владимир Зеленский рассказал генсеку ООН про войну на Донбассе / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказал в телефонном разговоре генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу про резкое обострение на Донбассе и Крымскую платформу.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в ходе переговоров особое внимание уделили ситуации по безопасности на востоке Украины, учитывая увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.

Также президент Украины поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.

"Хочу еще раз выразить поддержку вашем прошлогоднем призыву о прекращении огня на период пандемии COVID-19. Украина одной из первых поддержала этот призыв и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года", - сказал президент.

Глава государства также объяснял генсеку международной организации важность вакцинации и намекнул на качество самих вакцин.

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"Комплексное вакцинация - единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективных вакцинам до сих пор неравномерный. Однако хочу отметить и поблагодарить за ваше лидерство в преодолении вызовов и в координации глобальных действий во время пандемии коронавируса", - сказал Зеленский Гутерришу.

Он также рассказал об инициативе Крымской платформы, которую Украина официально начнет в августе, и отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других неподконтрольных Киеву территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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