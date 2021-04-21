Зеленский указом ввел новый вид военной службы для украинцев

Президент Владимир Зеленский ввел в действие недавно принятый депутатами Верховной Рады IX созыва закон о новом виде военной службы для украинцев.
Украинский президент Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета". Об этом сообщают в Офисе президента.
Документом, в частности, вводит новый вид службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
"В особый период на военную службу будут призываться граждане, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачисленные в военный оперативный резерв", — говорится в сообщении ОП.
Также сообщается, на таких граждан будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных. В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству в течение шести месяцев после окончания службы.
Согласно закону, вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период и от воинского учета либо учебных (специальных) сборов.
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