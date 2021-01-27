ВСУ увеличат количество призывников: сколько человек уйдет в армию

Как сообщают в Минобороны, призыв будет осуществляться по традиционным схемам - весенним и осенним.
В 2021-м в ряды Вооруженных сил Украины планируется призвать 32 тысячи человек. Об этом сообщает официальный портал Министерства обороны Армия Информ.
По данным чиновников, в нынешнем году за два призыва, весенний и осенний, запланировано призвать 32 тысяч человек. Однако такой показатель не является окончательным и он может быть скорректирован.
Как сообщают военные журналисты, во время осеннего призыва в 2020 году количество призывников было меньше при сравнении с весенним почти на 3 тысячи человек.
В общей сложности в минувшем году были призваны тридцать тысяч тридцать человек: весной ‒ 16460 призывников, осенью ‒ 13570.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Заместитель военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган озвучил информации о планах по призыву в ряды ВСУ выпускников (в возрасте до 43 лет) военных кафедр вузов.
- До того заместитель министра обороны Александр Полищук рассказал, существуют ли планы призыва украинцев на срочную военную службу.
Автор: Дмитрий Видоменко