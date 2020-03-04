Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста

Призыв коснется офицеров запаса / facebook.com/petroporoshenko

В Украине планируют развернуть широкомасштабную кампанию по призыву в армию выпускников военных кафедр высших учебных заведений, находящихся в возрасте до 43 лет.

С таким заявлением выступил заместитель военного комиссариата Днепропетровской области Сергей Полуцыган, сообщает Обозреватель. По его словам, в определенных масштабах призыв выпускников военных кафедр начался еще в минувшем году.

Как утверждает Полуцыган, таковые люди в большинстве своем не уклоняются от призыва.

"Это совершенно разные категории граждан в отношении выполнения воинского долга. Лица, которые закончили военные кафедры, это офицеры запаса. Они сознательно пошли на военную подготовку. Это обязательный вид службы, они не могут отказаться от него", – рассказал он.

По информации Полуцыгана, в армии люди, имеющиеся статус "офицеры запаса" прослужат полтора года. Причем всех распределяют на должности в соответствии с их воинскими званиями. Однако их, в отличии от офицеров ВСУ-контрактников не отправляют в зону военного конфликта.

Как заявляет заместитель военкома, основная цель данного призыва выпускников военных кафедр – сформировать качественный офицерский резерв

Напомним, ранее замминистра обороны Александр Полищук рассказал о том, что в военном ведомстве на данный момент отсутствуют планы окончательно отказа от призыва на срочную службу. Кроме того, по словам чиновника, в ВСУ в 2020-м призыв людей, достигших 18-летнего возраста, будет осуществляться строго на добровольной основе.