В Минобороны открестились от ликвидации призыва на срочную службу

В ВСУ будут призывать с 18 лет, подчеркнул Александр Полищук.
Заместитель министра обороны Александр Полищук рассказал о призыве украинцев на срочную военную службу.
На заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки он подчеркнул, что в Министерстве обороны пока нет планов отказываться от призыва на срочную службу.
"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук.
Говоря о призыве в Вооруженных сил Украины с 18 лет, он сообщил, что в Минобороны есть планы провести соответствующий эксперимент.
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Полищук добавил, что в 2020 году призыв на срочную службу в ВСУ пройдет на добровольной основе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.