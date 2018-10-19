В сети показали "отлов" призывников в Харькове

В Харькове призывников отлавливают прямо на улицах / news.mail.ru

В Харькове представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводят "отлов" призывников прямо на улицах города.

При этом сопротивляющихся молодых людей скручивают и силой усаживают в авто для доставки в военкоматы.

"Сегодня на улице Мира бегунки с военкомата удачно провели охоту и забрали за раз шестерых молодых ребят. Ориентировочный заработок - от 6000 у.е.", - говорится в сообщении Kharkiv1654 в Facebook.

Отметим, что согласно украинскому законодательству, вручать повестку призывнику могут в любом месте, если только будет установлена личность человека на основании документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, проверять документы имеют право только сотрудники полиции и только в определённых случаях, предусмотренных в ст. 32 Закона Украины О национальной полиции.

В то же время, граждан не обязан носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Тернопольской области представители военного комиссариата пытались "похитить" призывника прямо с остановки общественного транспорта.