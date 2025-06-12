Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой

Кратко:
- Ирина Геращенко сообщила о беременности 31 декабря 2024 года
- 11 июня легкоатлетка впервые стала мамой
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко в канун Нового года-2025 объявила радостную новость - она беременна и готовится впервые стать матерью. Сегодня спортсменка объявила, что 11 июня на свет появился ее первенец.
В своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото с мужем и малышом. "Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик. На руках 3820г, 55см сплошного счастья и радости", - написала Геращенко. У прыгуньи родилась девочка, имя которой счастливая мама пока не раскрывает.
В комментариях Ирину Геращенко засыпали поздравлениями и добрыми пожеланиями для ее семьи.
Отец первенца олимпийской чемпионки - спортсмен и тренер Сергей Спильняк. Пара жената с 2019 года. Встречаться Ирина и Сергей начали за четыре года до свадьбы.
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Кто такая Ирина Геращенко (спортсменка)?
Ирина Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года, сообщает Википедия.
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