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Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко впервые стала мамой

Анна Подгорная
12 июня 2025, 17:40
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Спортсменка показала первенца и раскрыла его пол.
Ирина Геращенко с мужем
Ирина Геращенко прыгунья новости - спортсменка родила первенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gerashchenkoi

Кратко:

  • Ирина Геращенко сообщила о беременности 31 декабря 2024 года
  • 11 июня легкоатлетка впервые стала мамой

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко в канун Нового года-2025 объявила радостную новость - она беременна и готовится впервые стать матерью. Сегодня спортсменка объявила, что 11 июня на свет появился ее первенец.

В своем блоге в Instagram она опубликовала серию фото с мужем и малышом. "Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик. На руках 3820г, 55см сплошного счастья и радости", - написала Геращенко. У прыгуньи родилась девочка, имя которой счастливая мама пока не раскрывает.

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В комментариях Ирину Геращенко засыпали поздравлениями и добрыми пожеланиями для ее семьи.

Отец первенца олимпийской чемпионки - спортсмен и тренер Сергей Спильняк. Пара жената с 2019 года. Встречаться Ирина и Сергей начали за четыре года до свадьбы.

Ирина Геращенко стала мамой
Ирина Геращенко с мужем Сергеем Спильняком и их новорожденной дочерью / instagram.com/gerashchenkoi
Ирина Геращенко стала мамой
Сергей Спильняк с дочерью / instagram.com/gerashchenkoi
Ирина Геращенко стала мамой
Ирина Геращенко впервые стала мамой / instagram.com/gerashchenkoi

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Кто такая Ирина Геращенко (спортсменка)?

Ирина Геращенко - украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2024 года и серебряный призер чемпионата Европы в помещении 2021 года, сообщает Википедия.

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