Олимпийская прыгунья Ирина Геращенко беременна первенцем

Кратко:
- Чемпионка сообщила, что ждет ребенка
- Она также поблагодарила 2024 год, который был для нее очень насыщенным
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко, подводя итоги 2024 года, порадовала поклонников неожиданными новостями - в 2025 году она впервые станет мамой. В своем блоге в Instagram бронзовая олимпийская чемпионка похвасталась уже заметно округлившимся животиком.
"2024, спасибо за воплощение всех наших целей, мечтаний и планов. Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны. 2025, ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", - написала легкоатлетка.
В кадре она позировала с мужем, спортсменом и тренером Сергеем Спильняком. Геращенко показала снимок УЗИ, однако пол будущего малыша и срок, когда он появится на свет, Ирина пока не сообщает.
Ирина Геращенко и Сергей Спильняк вместе почти десять лет. В 2019 году пара заключила официальный брак после четырех лет отношений.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, загремел под капельницы - в канун Нового году к нему вернулось острое заболевание.
Также стало известно, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк бросает актерство ради мечты, которую она лелеяла еще в театральном университете, когда была студенткой.
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