Сразу три медали на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены показали шикарный результат

Украина пополнила свою копилку еще тремя медалями на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает НОК.
Украинская спортсменка Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в прыжках в высоту. А Ярослава Магучих стала чемпионкой. Она завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024.
Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра. "Серебро" получила австралийка Никола Олислагерс.
Позже в Сети появилось видео с эмоциями девушек сразу после соревнований.
Смотрите видео с Олимпиады-2024 в Париже:
После этого стало известно о том, что Михаил Кохан стал бронзовым призером по метанию молота.
В первых двух попытках Кохан метнул молот на 78,54 и 79, 39 м. Третья попытка для была неудачной, поскольку молот влетел в сетку. Во время шестой попытки Кохан забросил молот на расстояние 79,24 м.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на украинские победы.
"Еще три медали получают украинские спортсмены на Олимпийских играх в Париже ... Гордимся! Спасибо за этот результат. Украинцы умеют быть сильными и побеждать", - написал он.
Украина на Олимпиаде-2024 в Париже
Напомним, украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.
Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей - украинский спортсмен Сергей Кулиш.
Накануне Сборная Украины по футболу не смогла преодолеть команду Аргентины на Олимпийских играх-2024. В финальном матче группового этапа подопечные Руслана Ротаня проиграли со счетом 0:2 и вылетели из турнира.
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