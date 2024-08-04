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Сразу три медали на Олимпиаде-2024: украинские спортсмены показали шикарный результат

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2024, 22:57обновлено 4 августа, 23:54
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Украинская прыгунья Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на Олимпийских Играх в Париже.
олимпиада, магучий
Украина выиграла еще три медали на Олимпиаде-2024 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Украина пополнила свою копилку еще тремя медалями на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает НОК.

Украинская спортсменка Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в прыжках в высоту. А Ярослава Магучих стала чемпионкой. Она завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2024.

Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра. "Серебро" получила австралийка Никола Олислагерс.

видео дня

Позже в Сети появилось видео с эмоциями девушек сразу после соревнований.

Смотрите видео с Олимпиады-2024 в Париже:

Олимпиада-2024
Украина выиграла еще три медали на Олимпиаде-2024 / фото: скриншот

После этого стало известно о том, что Михаил Кохан стал бронзовым призером по метанию молота.

В первых двух попытках Кохан метнул молот на 78,54 и 79, 39 м. Третья попытка для была неудачной, поскольку молот влетел в сетку. Во время шестой попытки Кохан забросил молот на расстояние 79,24 м.

  • Михаил Кохан добыл бронзу на Олимпиаде-2024
    Михаил Кохан добыл бронзу на Олимпиаде-2024 фото: Владимир Зеленский
  • Ирина Геращенко добыла бронзу на Олимпиаде-2024
    Ирина Геращенко добыла бронзу на Олимпиаде-2024 фото: Владимир Зеленский
  • Ярослава Магучих добыла золото на Олимпиаде-2024
    Ярослава Магучих добыла золото на Олимпиаде-2024 фото: Владимир Зеленский
  • Ярослава Магучих добыла золото на Олимпиаде-2024
    Ярослава Магучих добыла золото на Олимпиаде-2024 фото: Владимир Зеленский
  • Ирина Геращенко добыла бронзу на Олимпиаде-2024
    Ирина Геращенко добыла бронзу на Олимпиаде-2024 фото: НОК

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на украинские победы.

"Еще три медали получают украинские спортсмены на Олимпийских играх в Париже ... Гордимся! Спасибо за этот результат. Украинцы умеют быть сильными и побеждать", - написал он.

Украина на Олимпиаде-2024 в Париже

Напомним, украинский боксер Александр Хижняк победил бразильца Вандерли Перейру в четвертьфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг. Победа гарантировала 28-летнему спортсмену из Полтавы медаль на Олимпийских играх 2024 года.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде-2024 был разыгран комплект медалей в пулевой стрельбе из винтовки из трех положений среди мужчин. Среди победителей - украинский спортсмен Сергей Кулиш.

Накануне Сборная Украины по футболу не смогла преодолеть команду Аргентины на Олимпийских играх-2024. В финальном матче группового этапа подопечные Руслана Ротаня проиграли со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

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