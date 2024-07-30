Сборная Украины по футболу проиграла Аргентине и вылетела с Олимпиады-2024

В финальном туре группового этапа футбольного турнира Олимпийских игр-2024 украинская олимпийская команда потерпела поражение.

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Футбольная сборная Украины проиграла Аргентине / Коллаж: Главред, фото: АУФ, скриншот из видео

Сборная Украины по футболу не смогла преодолеть команду Аргентины на Олимпийских играх-2024. В финальном матче группового этапа подопечные Руслана Ротаня проиграли со счетом 0:2 и вылетели из турнира.

Аргентинцы с первых минут игры взяли инициативу в свои руки. Первый реальный шанс забить у них возник на 11-й минуте, тогда Альварес с близкого расстояния не смог попасть в ворота.

Первые пять ударов "сине-желтых" проходили мимо ворот аргентинцев. Лишь на пятой компенсированной минуте Валентин Рубчинский нанес удар с дальней дистанции, но голкипер Хиронимо Рульи справился с ударом. До перерыва Лусиано Гонду имел шанс открыть счет, однако Кирилл Фесюн не дал осуществить задуманное аргентинцу.

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Ближе к концу первого тайма Альварес еще раз попытался попасть в ворота, но мяч прошел мимо. Ответ от украинцев пришел в виде удара Крыськива и неточного выстрела Рубчинского.

Второй тайм начался с гола Аргентины. На второй минуте второго тайма Тьяго Альмада продвинулся ближе к штрафной площадке и точным ударом в верхний угол ворот открыл счет.

Украинцы активизировались после нескольких замен, но не смогли реализовать свои моменты. Крыськив пробил с дальней дистанции, но мяч не стал сюрпризом для голкипера. Федор подавал в центре штраной, но Краснопир и Крыськив не сумели воспользоваться шансом.

В дополнительное время Аргентина удвоила свое преимущество. Фесюн отразил удар из-за пределов штрафной, но Эчеверри точно добил мяч в ворота. В итоге аргентинцы одержали победу со счетом 0:2.

Украина завершила групповой этап с 3 очками и заняла третье место в группе B. Аргентина и Марокко набрали по 6 очков и продолжат борьбу в четвертьфинале турнира.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии. На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Олимпийские игры 2024 в Париже - турнир по футболу

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету, запланированы с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК официально объявил столицу Игр - Париж, который ранее принимал Олимпиаду в 1900 и 1924 годах.

Олимпийская сборная Украины по футболу проиграла свой первый исторический матч на Олимпиаде в Париже. Игра подопечных Руслана Ротаня против сборной Ирака завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника.

В пятницу, 26 июля, в Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр. Участие в ХХХIII летней Олимпиаде примут представители 206 стран, которые разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Соревнования продлятся до 11 августа.

Как сообщал Главред, в субботу, 27 июля, Украина одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа футбольная команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1.

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