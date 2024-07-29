Вся в слезах: бой Билодид на Олимпиаде завершился драматическим финалом

Билодид проиграла вице-чемпионке мира 2022-2023 годов Харуке Фунакубо.

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В Париже проходят летние Олимпийские игры - 2024 / Коллаж Главреда. Фото: НОК

Дзюдоистка Дарья Билодид вылетела с летних Олимпийских игр-2024 во Франции, спортсменку в весовой категории 57 кг победила вице-чемпионка мира 2022-2023 годов, японка Харука Фунакубо, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета (НОК).

Накануне Билодид всего за 5 секунд выиграла противостояние с представительницей Кирибати Нерой Тибвой, выйдя во второй круг с Фунакубо.

Представительница Японии на 1:46 минуте первой получила "шидо". Однако после этого два подряд предупреждения заработала украинка, пишет Суспільне Спорт.

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После шестой минуты Билодид получила третье "шидо" и досрочно проиграла японке на стадии 1/8 финала.

Дарья Билодид - Олимпиада 2024

Это уже вторые Олимпийские игры для украинской дзюдоистки. В апреле 2024 года Билодид завоевала первое "золото" на Евро в весе 57 кг.

Спортсменка получила прямую путевку в Париж, войдя в 17 лучших дзюдоисток в олимпийском рейтинге весовой категории до 57 кг.

Олимпиада 2024 - главное

26 июля 2024 года в Париже стартовали летние Олимпийские игры. Украину на Играх представляют 140 атлетов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.

Уже на следующий день, 27 июля, Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.

Кроме того, во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии. После первой победы Свитолиной придется побороться в следующем круге с победительницей противостояния Джессики Пегулы из США и швейцарки Виктории Голубич.

Обладателями медалей стали уже 28 стран, у Украины же пока ни одной.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии. На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

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