Футбол без Украины - УЕФА засчитал Днепру-1 два технических поражения

Из-за финансовых проблем клуб Днепр-1 не будет участвовать в европейских соревнованиях, УЕФА засчитал ему техническое поражение.

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Український клуб Дніпро-1 зазнав технічної поразки / колаж: Главред, фото: УПЛ, Вікіпедія

Европейский футбольный союз (УЕФА) засчитал два технических поражения со счетом 0:3 СК "Днепр-1" в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций с венгерской "Академией Пушкаш". Таким образом организация отреагировала на то, что украинская команда снялась с нового розыгрыша чемпионата страны. Об этом сообщили на сайте УЕФА.

Украинский футбольный клуб "Днепр-1" на сегодняшний день испытывает финансовые проблемы. Именно поэтому он не может участвовать в европейских соревнованиях.

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