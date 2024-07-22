Футбол без Украины - УЕФА засчитал Днепру-1 два технических поражения

Европейский футбольный союз (УЕФА) засчитал два технических поражения со счетом 0:3 СК "Днепр-1" в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций с венгерской "Академией Пушкаш". Таким образом организация отреагировала на то, что украинская команда снялась с нового розыгрыша чемпионата страны. Об этом сообщили на сайте УЕФА.
Украинский футбольный клуб "Днепр-1" на сегодняшний день испытывает финансовые проблемы. Именно поэтому он не может участвовать в европейских соревнованиях.
Спорт в УкраинеНапомним, что Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая состоится с 26 июля по 11 августа. В Париж всего едут 297 человек.
Также Папа Римский Франциск призвал страны, воюющие в мире, заключить перемирие на время Олимпиады в Париже. С такой речью он выступил во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане.
Ранее чемпион мира по боксу украинец Александр Усик посетил разрушенную оккупантами детскую больницу Охматдет в Киеве.
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