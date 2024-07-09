Олимпиада-2024: кто будет представлять Украину, в каких видах, что смотреть

В столице Франции совсем скоро начнутся Олимпийские игры, Украину будут представлять 140 спортсменов в различных дисциплинах.

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Олимпийская сборная Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

Уже очень скоро, 26 июля, состоятся очередные Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Украину будут представлять 140 спортсменов, которые накануне получили лицензии для участия в мировых соревнованиях. Об этом рассказал президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт .

Кто такой президент НОК Вадим Гутцайт Вадиим Маркович Гутцаайт - бывший министр молодежи и спорта Украины (2020-2023), украинский фехтовальщик, саблист, олимпийский чемпион. Президент Федерации фехтования Украины с 2017 по 2023 год. С 2022 года президент Национального олимпийского комитета. 9 ноября 2023 года ушел в отставку с должности Министра молодежи и спорта

"Всего на сегодня мы имеем 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Уже закончили мы наш отбор на Олимпийские игры, Украина окончательно имеет 124 лицензии", - сообщил в интервью Гутцайт. видео дня

Стоит отметить, что в этом году Украину будет представлять наименьшее количество спортсменов на Олимпиаде за все время независимости страны. Президент НОК также сообщил, что Украина будет представлена на Олимпиаде практически во всех видах спорта, кроме игровых. В то же время он напомнил об историческом успехе сборной по футболу, которая впервые за время независимости Украины выступит на ОИ.

Больше всего представителей нашей страны будет в легкой атлетике - 25, на них возлагают наибольшие надежды и ожидают завоевания призовых мест. Меньше всего украинцев в тяжелой атлетике, стендовой стрельбе и гребле на байдарках - по одному представителю. Возлагают в НОК надежды и на сборную по футболу, которая впервые попала на олимпийские соревнования.

Новости спорта

Напомним, в рамках проведения чемпионата Европы по футболу 9 июля в полуфинале встретятся сборные Франции и Испании. Именно эти две команды выявят лучшую, которая выйдет в финал. Об этом пишет официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что новый тренер итальянского Милана Паулу Фонсека пришел на свою первую пресс-конференцию и презентацию в новом клубе с украинским флагом.

Также стало известно, что олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась своими впечатлениями после обстрела Украины и, в частности, детской больницы Охматдет.

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