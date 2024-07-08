'Это лицо России' - украинская чемпионка высказалась о сегодняшнем обстреле

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан негативно высказалась об ужасном обстреле россиян 8 июля.

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Харлан прокомментировала сегодняшний обстрел Украины / коллаж Главред фото: УНИАН

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась своими впечатлениями после сегодняшнего обстрела Украины и, в частности, детской больницы Охматдет. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.

"Это настоящее лицо России - и таким будет всегда. Мировое сообщество должно это признать. Вместо решения пойти туда и пожать друг другу руки или принять участие в каких-то соревнованиях. Там нет мира. Нет понимания. Души нет. Только убийства и разрушения. Каждый несет ответственность. Каждый! Моя Украина. Мои люди",- написала Харлан.

Также Ольга заявила, что каждый россиянин несет ответственность за сегодняшнюю атаку и гибель людей. Также спортсменка попросила мировое сообщество отреагировать на этот акт терроризма.

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Российская атака на Украину 8 июля

Напомним, сегодня, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине. Однако, сейчас в войне нет "случайных попаданий". Об этом заявил экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин, комментируя сегодняшнюю ракетную атаку на Киев.

Также стоит сказать, что во время массированного удара по Украине в понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ выпустила 38 ракет, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после утренней атаки россиян заявил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников по предоставлению дополнительных систем ПВО.

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