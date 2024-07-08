Умеров раскритиковал Запад за недостаток ПВО после утренней атаки россиян

Министр обороны Украины Рустем Умеров после утренней атаки россиян заявил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников о предоставлении систем ПВО.

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Министр обороны Умеров / коллаж: Главред, УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Запад мало предоставляет нам оружия для защиты территории. Именно поэтому сегодня россияне обстреляли Украину и убили много людей. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

"Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО", - заявил Умеров.

"Министр заявил, что если бы обещанная Западом противовоздушная помощь прибыла вовремя, то потери можно было бы предотвратить.

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Наших оборонительных возможностей все еще недостаточно. Мы нуждаемся в быстрых решениях союзников о предоставлении дополнительного вооружения для защиты неба и гражданского населения. Нам нужно больше систем ПВО. Продолжаем работать над тем, чтобы обещанные партнерами установки прибыли в Украину как можно скорее. Ищем возможности привлечь дополнительные системы", - написал министр.

Война России против Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия смогла захватить восточный квартал Часового Яра, отделенный от основной части города водным каналом. Этот незначительный успех стоил жизни нескольких тысяч российских солдат.

Российские войска в течение последней недели активно наступают на Горловском направлении, где имеют локальные успехи. Об этом сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх".

Оккупационные войска РФ ведут активные наступательные действия в районе Торецка, Покровска и Часового Яра, сосредотачивая основные усилия на этих направлениях. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

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