Положили тысячи солдат: как РФ захватила квартал Часового Яра - Financial Times

В последнее время россияне используют мотоциклы, мотобайки, четырехколесные автомобили и багги для штурма украинских окопов, пишет издание.

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Россия смогла захватить восточный квартал Часового Яра / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Страна-агрессор Россия смогла захватить восточный квартал Часового Яра, который отделен от основной части города водным каналом. Этот скромный успех стоил России жизни нескольких тысяч солдат. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, украинские войска отошли из самой восточной части города после того, как ее содержание "стало нецелесообразным". По словам представителя ВСУ Назара Волошина, оборонительные позиции там были уничтожены, поэтому дальнейшие попытки удержать этот клочок земли стоили бы дополнительных потерь.

"До российского вторжения население Часового Яра составляло 12 тысяч человек, сейчас там остаются менее 600 гражданских, которые сидят в подвалах под постоянными обстрелами", - говорится в сообщении издания. видео дня

Стоит заметить, что Часов Яр расположен на стратегической высоте. Далее на запад лежат критически важные города Константиновка, Краматорск, Славянск и Покровск. Они окажутся под угрозой оккупации, если войскам Кремля удастся перебраться через холм в Часовом Яру.

"Украинские военные и российские военные аналитики заявили, что силы Москвы понесли значительные потери - вероятно, во много тысяч, по подсчетам Киева и аналитиков - при попытке захватить Часов Яр. Как и во время битвы под Бахмутом, который Россия оккупировала в прошлом году после изнурительных месяцев боев и который находится всего в четырех милях на восток, российские командиры снова применяют тактику "мясного штурма", когда они посылают пехоту небольшими группами одну за другой для наступления на украинские позиции", - пишет Financial Times.

Там добавляют, что по словам солдат на передовой, в последнее время россияне используют мотоциклы, мотобайки, четырехколесные автомобили и багги для штурма украинских окопов.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Бои за Часов Яр - последние новости

Напомним, в 24 отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что сейчас сложилась "критически тяжелая ситуация" в Часовом Яру в Донецкой области. Российская армия непрерывно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

Ранее, ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал".

Известно, что захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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