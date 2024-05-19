Оккупанты ставят за цель захватить Часов Яр и Волчанск: в ISW объяснили опасность

Захват Часового Яра мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку.

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Оккупанты имеют за цель захватить Часов Яр и Волчанск/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты поставили себе за цель захватить города Часов Яр и Волчанск на востоке Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW отмечается, что российские захватчики недавно активизировали свои усилия по захвату оперативно важного города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Для активизации усилий по захвату города оккупанты воспользовались тем, что продолжаются наступления россиян на севере Харьковщины и на востоке Украины, что создало большее давление на украинских военных.

Согласно проанализированным данным, российские оккупанты не достигли заметных тактических успехов в районе Часового Яра после того, как провели ротный механизированный штурм на восточной окраине города 4 апреля, и с тех пор до 17 апреля захватчики не проводили подобных механизированных штурмов в этом районе.

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Но, как отмечают аналитики, после штурма 4 апреля была активизация российских наступательных операций вблизи Часового Яра. В ISW отмечают, что недавние механизированные штурмы, которые проводили захватчики в этом районе, могут свидетельствовать, что оккупанты в целом интенсифицируют свои усилия по захвату этого города.

Также аналитики отметили, что Часов Яр с оперативной точки зрения является важным для россиян. Захват этого города мог бы обеспечить российской оккупационной армии выгодные позиции для дальнейших наступательных операций на Константиновку и Дружковку. А эти два города в свою очередь являются основой обороны Украины в Донецкой области - они образуют южную часть украинского оборонительного пояса.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

В ISW также отметили, что российские оккупанты хотят захватить также и город Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области. Этот город может быть одной из тактических целей первой фазы оставшихся наступательных операций на севере Харьковской области. Захват этого города обеспечил бы российским оккупантам плацдарм, близкий к российскому тылу, для подготовки и начала второй фазы российской наступательной операции.

Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что был отбит штурм РФ возле Часового Яра - уничтожено 20 единиц техники врага. Украинские защитники дали отпор оккупантам на нескольких направлениях, подчеркнул президент.

Также у Зеленского раскрыли главную причину, почему РФ сейчас не пойдет на штурм Харькова. РФ стянула для наступления на Харьковщине 15 тысяч военных, подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сделал прогноз, когда закончится война. Майор ВСУ отметил, что война в Украине будет продолжаться еще несколько лет, однако Украина сможет постепенно перехватить инициативу до сентября-октября 2024 года.

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