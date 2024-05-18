Польша потратит 2,5 млрд долларов, чтобы сделать 'непроходимой' границу с РФ и Беларусью

Польша планирует инвестировать около 2,5 миллиардов долларов в укрепление безопасности своей границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, выступая перед польскими войсками в Кракове, пишет RMF24.
По случаю 80-летия победы в битве при Монте-Кассино над нацистами во время Второй мировой войны Туск произнес речь, в которой анонсировал план обороны под кодовым названием "Восточный щит". По его словам, работа над проектом, предусматривающим строительство военных укреплений, уже началась.
"Мы решили инвестировать 10 миллиардов злотых в нашу безопасность и, прежде всего, в безопасную восточную границу. Мы начинаем огромный проект по строительству безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные, экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального врага", - заявил Туск.видео дня
Польский премьер считает, что Польша несет дополнительную ответственность за безопасность Европы, находясь на восточном фланге НАТО и ЕС. Также Туск пожаловался, что в течение последних недель Польша сталкивается с провокациями и диверсиями. Он пообещал, что на следующей неделе раскроет действия польского государства в ответ на эти угрозы.
"Мы противодействуем, задерживаем, арестовываем тех, кто пытается атаковать нашу родину, Польшу, здесь, на нашей земле. Польское государство будет абсолютно беспощадным к ним", - подчеркнул глава польского правительства.
Кто такой Дональд Туск?
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
Нападение России на НАТО - прогнозы
Напомним, Россия может быть готова к вооруженному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет, отметил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Он подчеркнул, что РФ продолжает производить большое количество военной техники, но не всю отправляет в Украину. Поэтому страны НАТО должны подготовиться к возможному нападению уже в 2029 году.
Также глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер предупредила, что Россия готовится к физическому нападению на страны Запада, не ограничиваясь лишь кибератаками. Она подчеркнула, что российских спецслужбы все чаще поддерживают кибер-преступников.
Как сообщал Главред, Латвия, Литва и Эстония опасаются нападения России на свои территории. В материале Financial Times говорится о том, что эти опасения не ограничиваются только странами Балтии, а распространяются также на Стокгольм, Берлин и Лондон. Вооруженное противостояние возможно в течение ближайших 2-8 лет.
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