Война РФ против Украины может закончиться за 5 минут: в Польше назвали условие

Глава польского МИД отметил, что война России против Украины закончится тогда, когда агрессор поймет, что его потери не стоят конечной цели.

https://glavred.info/ukraine/voyna-rf-protiv-ukrainy-mozhet-zakonchitsya-za-5-minut-v-polshe-nazvali-uslovie-10562927.html Ссылка скопирована

Войну в Украине может закончить один телефонный звонок / Коллаж Главред, фото: УНИАН, European Union, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российская агрессивная война против Украины может закончиться в течение 5 минут. Для этого нужен всего один телефонный звонок - российский диктатор Владимир Путин должен позвонить министру обороны Шойгу и дать соответствующий указ. Об этом в интервью RMF 24 заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Война может закончиться за пять минут. Одним телефонным звонком Путина к Шойгу (министр обороны Российской Федерации - ред.). Это агрессивная колониальная война, и она закончится тогда, когда агрессор придет к выводу, что жертвы не стоят конечной цели. Но агрессор еще не пришел к этому выводу", - сказал он.

Кроме того, Сикорский прокомментировал статью Financial Times о планах Москвы по подготовке диверсий на территории стран-членов ЕС.

видео дня

"Мы знаем, что Путин посылает в Европу эскадроны смерти, он также посылает террористов, в этом смысле нет ничего нового", - указал Сикорский.

Он также оценил вероятные решения летнего саммита НАТО в Вашингтоне и призвал к ответу на агрессивные намерения РФ.

"Я надеюсь, что на саммите НАТО в Вашингтоне мы подтвердим, что НАТО вернулось к своим корням. То есть к сдерживанию захватнической агрессии России и демонстрации ей: до этого момента и ни шагу дальше", - сказал глава польской дипломатии Радослав Сикорский.

В то же время польский министр подчеркнул, что "нет оснований создавать нереалистичные ожидания, которые не получится реализовать".

"Я надеюсь очертить практические планы по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина могла присоединиться к евроатлантическим институтам", - добавил Сикорский.

Во время своего визита в столицу США министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Запад должен убедить Владимира Путина, что он готов к многолетнему конфликту с Россией и долгосрочной поддержке Украины.

"Оборонные бюджеты в Европе растут, потому что Россия нападает на соседей и угрожает нам. Эти слова о поддержке Украины произнес президент Джо Байден во время своего исторического визита в Киев. Теперь это просто необходимо выполнить", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Конец войны в Украине - что известно о Саммите мира в Швейцарии

Напомним, как ранее сообщал Главред, в июне состоится Саммит мира в Швейцарии, и Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что это будет первым реальным шагом в восстановлении справедливого мира в Украине.

Как сообщает Офис президента Украины, Саммит запланирован на 15-16 июня в местности Бюргеншток возле Люцерна, Швейцария. Это событие стало возможным благодаря совместным усилиям украинской и швейцарской сторон.

Зеленский также рассказал западным дипломатам, что Россия будет пытаться сорвать этот саммит. Он пожаловался, что российская сторона имеет "конкретный план" по "уменьшению" количества стран-участниц саммита, но детали этого плана не разглашаются.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред