"Не закончится на поле боя": генерал ВСУ назвал условие завершения войны

Численность армии РФ на территории Украины значительно возросла. На оккупированных территориях находятся более 500 тысяч российских военных.

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Александр Павлюк назвал условие завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украина не сможет выиграть войну в одиночку, если ставка будет только на уничтожение живой силы и техники врага. Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Незадолго до вторжения мы понимали, что если мы нанесем россиянам огромные потери, то война прекратится. Но вместо этого мы поняли, что русские не считают своих погибших. Пока гробы солдат в основном возвращаются в провинцию, и их смерть не влияет на общее мнение в России", - сказал он в интервью изданию The Times.

Павлюк не исключает, что ситуация может измениться, если россияне будут вынуждены мобилизовать людей из таких городов, как Москва и Санкт-Петербург.

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"Если они увидят, что их солдаты возвращаются в эти города в гробах, это может изменить понимание реальности войны в России", - предположил генерал-лейтенант.

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Численность армии РФ может вырасти

Павлюк сказал, что численность российских войск на территории Украины значительно возросла с 2022 года. По оценкам генерала, на оккупированных территориях Украины находятся от 510 тыс. до 513 тыс. российских военнослужащих.

В течение года эти цифры могут увеличиться, поскольку Россия наращивает силы для летних наступлений.

"Мы считаем, что русские хотят мобилизовать еще 100 000 военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине в июне и июле", - отметил Командующий Сухопутными войсками.

"Мы думаем, что к концу года русские намерены мобилизовать еще почти 300 тысяч солдат. Но при этом они теряют от 25 000 до 30 000 человек в месяц убитыми и ранеными", - добавил он.

Украина не выиграет войну в одиночку

Павлюк признал, что убийством врага невозможно выиграть войну в одиночку. По его словам, ужесточение санкций против Российской Федерации может помешать Москве сохранить свои запасы ракет большой дальности, которые она регулярно использует для нанесения ударов по ключевой энергетической инфраструктуре Украины, и отметил, что только усиление международной изоляции Кремля может остановить боевые действия.

"Истощение сил на поле боя не приведет к прекращению войны само по себе. Окончание войны наступит благодаря технологическому превосходству и реальной изоляции России. Прямо сейчас слишком много стран сидят сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не коснется", - резюмировал генерал.

Как сообщал Главред, похожее мнение озвучил в интервью The Economist и представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил. По его словам, Украина не сможет победить в войне только на поле боя. Даже если ВСУ смогли бы оттеснить российские войска к границам 1991 года, это не завершило бы войну. По его словам, войны такого рода могут закончиться только договорами. Обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, которые могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

Отметим, в стране-агрессоре РФ не собираются заканчивать войну против Украины. Наоборот, в Кремле надеются на благоприятный для себя исход, причем ставку делают на "панику" среди украинских военных. Подробноссти озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

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