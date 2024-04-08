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"Отсидеться не удастся": генерал ВСУ дал тревожный прогноз насчет войны с РФ

Алексей Тесля
8 апреля 2024, 15:13
Враг тратит большие ресурсы на расшатывание тыла Украины, предупредил Александр Павлюк.
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Александр Павлюк / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил о том, что система ТЦК в Украине не идеальна, поэтому ведется работа над ее усовершенствованием.

"На все случаи превышения полномочий Командования Сухопутных войск правоохранительные органы оперативно реагируют. Мы не будем мириться с нарушением прав гражданских граждан, но и нарушать права военных не позволим", - написал он в Facebook.

При этом украинский военачальник отметил, что враг тратит большие ресурсы на расшатывание тыла: сеет рознь и панику, настраивает гражданских против военнослужащих: "Российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав".

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Он опроверг ложь о том, что мобилизованные якобы отправляются на фронт прямо из ТЦК. Есть определенная законом процедура: прохождение военно-врачебной комиссии и, при необходимости, дополнительных медицинских обследований.

Все, кого сочли годными к службе, без исключения отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО. В настоящее время Командование Сухопутных войск внедряет эксперимент по расширению БОВП до двух месяцев. И только после прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части, и не только на боевые должности.

Он призвал украинцев не поддаваться вражеским провокациям, оставить эмоции и выполнить конституционную обязанность по защите государства, ведь на кону – судьба страны.

"Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации. россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину", – добавил Павлюк.

Кто такой Александр Павлюк?

Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.

Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы.

15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники и уничтожить колонну РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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