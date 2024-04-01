У РФ катастрофические потери: за месяц ВСУ 'перемололи' десятки тысяч россиян

О потерях РФ рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

https://glavred.info/ukraine/u-rf-katastroficheskie-poteri-za-mesyac-vsu-peremololi-desyatki-tysyach-rossiyan-10554638.html Ссылка скопирована

Украинские защитники уничтожают оккупантов / колаж: Главред, фото: 14 окрема механызована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В марте 2024 года потери противника составляют примерно 28 200 уничтоженных оккупантов и 5 039 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

В марте 2024 года потери противника составили около 28 200 человек личного состава. Также украинскими защитниками уничтожено значительное количество вооружения/военной техники российских войск:

видео дня

376 танков;

739 боевых бронированных машин;

976 артиллерийских систем;

23 РСЗО;

53 установки ПВО;

1 корабль;

1 546 единиц автотехники;

215 единиц спецтехники.

"Кроме этого, нашими защитниками сбиты 2 самолета, а также 963 БПЛА и 145 вражеских ракет", - добавил Павлюк.

/ t.me/Pavliuk_KSV

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники и уничтожить колонну РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред