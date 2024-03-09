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Колонну сожгли дотла: штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами

Алексей Тесля
9 марта 2024, 18:35
Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники и уничтожить колонну РФ.
Клещиевка
Уничтоженная техника РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В районе Клещиевки Донецкой области ВСУ отразили массовую попытку наступления россиян с применением бронетехники.

Всего защитники ликвидировали 16 единиц бронированных машин оккупантов. Бойцы 2-го штурмового батальона из 92-й отдельной штурмовой бригады рассказали, что штурм состоялся на днях.

Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.

Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны.

Огонь корректировали с помощью разведывательных беспилотников, которых россияне не смогли подавить. Украинские военные поразили большинство техники и некоторую полностью уничтожили.

Подробности боев под Клещиевкой

Как уточняет Милитарный, ВСУ 8 марта отразили массовый штурм оккупантов, который те пытались провести в направлении Клещиевки.

"Отражение 18 единиц вражеской техники за несколько часов – это вам не цветочки на базаре купить", – отметили военные.

Россияне отправили в бой танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой.

"Враг лезет и лезет. Давит. Пытается прорваться. Загнать технику. забросить пехоту. Зайти. Заехать. Заскочить. Пытается нас выбить с позиций и убить. Но хрен им", – пишут бойцы ВСУ.

Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники. По россиянам начала работать артиллерия и ударные дроны, которые корректировали разведывательные беспилотники. Их не удалось подавить россиянам.

Большинство техники удалось подбить, а часть – полностью уничтожить. Однако поскольку штурм врага удалось остановить на территории, которая подконтрольна ему, не исключено, что россияне оттянут технику на ремонт.

Смотрите видео - уничтожение колонны РФ:

Что известно о 92-й бригаде

Формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ. Дислоцируется в Харьковской области и относится к Оперативному командованию "Восток". С началом российско-украинской войны 2014 силы бригады находились в Харьковской области, подразделения бригады участвовали в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в том числе в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении и в осеннем контрнаступлении. Бригада названа в честь Ивана Сирко — кошевого атамана Запорожской Сечи, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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