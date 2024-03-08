У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

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ВСУ сдерживают атаки врага / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Захват Авдеевки Донецкой области стал для РФ пирровой победой, в результате которой она потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные OSINT-аналитиков, которые с начала войны подсчитывают поврежденную, уничтоженную и брошенную технику ВСУ и оккупантов.

При этом 2 марта было 97 потерь, из них 84 — оккупантов РФ. Это в четыре раза выше среднесуточного показателя для захватчиков и вдвое выше среднего показателя для ВСУ.

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Отмечается, что февральский рекорд стал итогом четырехмесячной кампании армии РФ по захвату Авдеевки. Авторы публикации называют авдеевскую победу ВС РФ пирровой, поскольку 2-я и 41-я общевойсковые армии РФ в итоге потеряли 16 000 человек уничтоженными, десятки тысяч ранеными и около 700 единиц техники.

При этом напоминается о том, что 110-я бригада ВСУ отступила из Авдеевки в середине февраля. Вместо того, чтобы остановиться в руинах города, россияне продолжали преследовать отходящих бойцов ВСУ у первой линии поселений в нескольких километрах к западу от Авдеевки, в результате чего были захвачены еще несколько сел.

Однако в соседней линии сел — Бердычи, Орловка и Тоненькое — украинские 47-я, 3-я и 57-я бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор танками, артиллерией, минометами и беспилотниками.

При этом украинские силы сумели остановить дальнейшее продвижение РФ. Свидетельства ожесточенных боев находятся на полях, дорогах и лесополосах к западу от Авдеевки в виде сотен единиц разбитой техники РФ и гораздо меньше разбитой украинской.

84 единицы уничтоженной техники РФ, которые OSINT-исследователи отметили 2 марта, могут быть следствием последнего крупного наступления врага к западу от Авдеевки.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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