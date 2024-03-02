Крупный узел на востоке: РФ нацелилась на захват господствующей высоты

Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.

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ВСУ сдерживают врага на востоке / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

В случае оккупации города Часов Яр Донецкой области враг сможет обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск, заявил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко с позывным "Ахиллес".

"В случае если противник оккупирует населенный пункт Часов Яр, это господствующая высота. В результате этого он сможет обстреливать Константиновку, Дружковку, даже в Краматорск. И образовывать мощный плацдарм для дальнейшей оккупации уже других населенных пунктов, начиная с Константиновки", — подчеркнул он в проекте "Наблюдательный пост".

Украинский военный также говорит о том, что российским оккупантам не удастся реализовать такой замысел.

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"Удастся ли противнику в ближайшее время реализовать замысел, который перед ним стоит (вернуть утраченные позиции, а также оккупировать город Часов Яр – ред.), по моему убеждению – нет, этого сделать противнику не удастся", – отметил Федоренко.

Бои на подступах к Часовому Яру

В свою очередь спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук утверждает, что для оккупационной армии Часов Яр гораздо важнее Бахмута, ведь это выход на высоты, с которых видно всю Константиновку и Дружковку.

По его словам, от близлежащих сел Богдановка и Ивановское осталось только место на карте. При этом в результате ударов РФ в городе Часов Яр не осталось ни одного уцелевшего здания, добавил Макарук.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк в качестве транспортного узла. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023 -го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию усугубляло и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелейшие потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Ранее сообщалось о том, что россияне прорываются на Часов Яр. Илья Евлаш сообщил, что вблизи Часового Яра возведено несколько кругов обороны.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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