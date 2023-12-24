Путин до сих пор пробует достичь целей 2022 года: оккупанты 'прут' на Часов Яр

У российских войск есть значительные успехи в продвижении на отдельных направлениях, отмечают аналитики DeepState.

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Россия пошла в новое наступление / коллаж Главреда, фото: 32-я отдельная механизированная бригада, командование Объединенных сил ВСУ

Российские войска все еще пытаются достичь поставленных Путиным целей 2022 года. Враг пробует подойти к Часовому Яру, в то же время OSINT-аналитики подтверждают продвижение оккупантов в Богдановке.

Как сообщают эксперты DeepState, на этом направлении РФ не оставляет попыток закрепиться в Синьковке, возле Ивановки продолжаются жесткие пехотные бои. Враг имел значительные успехи к востоку от Тернов. Тяжелая ситуация в Серебрянском лесничестве, враг наступает в районе ЛЭП и южнее нее.

Бахмутское направление

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Россияне проводят активную наступательную операцию шириной 22 км, целью которой является Часов Яр. В Богдановке враг сумел продвинуться на 300-500 метров в глубину села. Севернее села ВС РФ сильно закрепились в посадках.

Параллельно враг усиливает давление на Ивановское.

"Враг принимает серьезные меры для отодвижения Сил обороны. Цель, которая была поставлена еще год назад, является до сих пор для них актуальной", - утверждают аналитики.

Авдеевское направление

Враг активизировался между железных дорог, цель - подойти поближе к Очеретяному.

"Каждый день враг заходит в Степное и каждый день получает на орехи. При этом всем пехота противника не отказывается идти на утилизацию", - описывают ситуацию эксперты.

Удалось отбить один массированный штурм оккупантов.

Запорожское направление

Враг продолжает "мясные штурмы" возле Работино, изменений пока не зафиксировано. Потери противника колоссальные.

Таврическое направление

В Крынках враг продолжает терять людей и технику. Подбитие российских Су является хорошим успехом, который должен повлиять на частоту применения россиянами Кабов, убеждены аналитики.

Ситуация на фронте

Пока Запад спорит о дальнейшей поддержке Украины, Россия воспользовалась имеющимися разногласиями в политических кругах и пошла в новое наступление на востоке и юге Украины.

Как писала WP, из-за сокращения военной помощи от США украинские артиллеристы на фронте начинают испытывать серьезные трудности с запасами боеприпасов.

На юге отражены 17 штурмов врага на левом берегу Днепра Херсонской области. Понеся потери, противник отошел на прежние позиции. Продолжается мощная контрбатарейная борьба, где оккупационным войскам наносится огневое поражение по местам дислокации, позициям и тылам.

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