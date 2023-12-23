'Едва хватает': украинская армия не может наступать из-за недостатка боеприпасов - WP

Украинские артиллеристы на фронте начинают испытывать серьезные трудности из-за недостатка боеприпасов. Причиной этого стало сокращение военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом в репортаже с фронта сообщило издание The Washington Post.
Военный из 128-й горно-штурмовой бригады, которая сейчас действует в Запорожской области, подтверждает, что артиллеристам был установлен лимит снарядов для каждой цели. В свою очередь, это приводит к невозможности проведения наступательных операций.
"Ребята устали - очень устали. Они все еще мотивированы - многие люди понимают, что у них нет другого выбора. Но вы не можете выиграть войну только на мотивации. У вас должно быть какое-то численное преимущество, но с оружием и системами вооружения становится только хуже и хуже. Как долго мы сможем продержаться? Трудно сказать, но это не может быть долго. Это все понимают", сказал военный.видео дня
Сейчас артиллеристы, которые раньше могли использовать до 90 снарядов в день, вынуждены обходиться лишь 10-20 снарядами.
"Что можно сделать с 10 снарядами в день? Этого едва хватает, чтобы реагировать на их наступления - речь даже не идет о наступлении на их позиции", - рассказал артиллерист по имени Артем.
Украинские военные отмечают, что в то же время у противника нет проблем с артиллерийскими боеприпасами.
Ситуация с боеприпасами
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина и ее союзники активно увеличивают производство боеприпасов. Он отметил, что частные компании также в этом участвуют.
Также северокорейские боеприпасы, которые Россия получает, оказались некачественными и вызывают разрывы в стволах орудий и минометов оккупантов.Однако россияне вынуждены использовать эти боеприпасы из-за недостаточного их производства в самой России.
Кроме этого, украинские заводы готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые передадут украинским защитникам в 2024 году. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что в стране действует более 50 производителей боеприпасов для дронов.
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