'Очень приятные новости': Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что союзники Киева, а также украинская промышленность активно наращивают производство боеприпасов.
"Вы знаете, что на сегодня разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", - сказал Данилов во время телемарафона "Єдині новини".
По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, которые максимально понимают, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находится в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.
Военная помощь Украине
Напомним, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. Министерство обороны Германии выделило Украине боеприпасы, беспилотники, аптечки, медицинские средства и многое другое.
Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet. Ракеты Martlet эффективны в борьбе с целыми группами ударных дронов, в частности иранских Shahed, которые РФ использует в войне против Украины.
Данилов рассказал о производстве оружия в Украине. Секретарь СНБО сообщил, что Украина нарастит собственное производство боеприпасов уже в ближайшее время. У Сил обороны проблемы с боеприпасами.
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