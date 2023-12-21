'Очень приятные новости': Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

Работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании для наращивания производства оружия.

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Данилов рассказал о поставках боеприпасов для ВСУ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что союзники Киева, а также украинская промышленность активно наращивают производство боеприпасов.

"Вы знаете, что на сегодня разворачивается производство и в странах-партнерах. Более того я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер: в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу", - сказал Данилов во время телемарафона "Єдині новини".

По его словам, работают не только предприятия государственной формы собственности, работают частные компании, которые максимально понимают, что ближайшие 10-15-20 лет мир будет находится в турбулентности и все, что касается военно-промышленного комплекса будет не лишним на промышленных рынках.

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Военная помощь Украине

Напомним, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. Министерство обороны Германии выделило Украине боеприпасы, беспилотники, аптечки, медицинские средства и многое другое.

Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet. Ракеты Martlet эффективны в борьбе с целыми группами ударных дронов, в частности иранских Shahed, которые РФ использует в войне против Украины.

Данилов рассказал о производстве оружия в Украине. Секретарь СНБО сообщил, что Украина нарастит собственное производство боеприпасов уже в ближайшее время. У Сил обороны проблемы с боеприпасами.

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