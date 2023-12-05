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Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet - The Times

Анна Ярославская
5 декабря 2023, 08:32
Ракеты Martlet эффективны в борьбе с целыми группами ударных дронов, в том числе иранских Shahed, которые РФ использует в войне против Украины.

Флаг Великобритании, война в Украине
Официальных подтверждений передачи Украине ракет Martlet пока нет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Великобритания поставила Украине новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила британская газета The Times. Официальных подтверждений передачи Украине ракет Martlet пока нет.

Издание отмечает, что ракеты Martlet эффективны в борьбе с целыми группами ударных дронов, в том числе иранских Shahed, которые страна-агрессор РФ использует в войне против Украины.

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Martlet — легкая многоцелевая управляемая ракета, созданная компанией Thales Air Defense. Она находится на вооружении в Великобритании с 2021 года. Дальность действия — до 8 километров.

Ракеты Martlet
Ракеты Martlet эффективны против дронов / Фото: mil.in.ua

Особенностью LMM Martlet является использование двухканальной системы наведения - лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения. Кумулятивно-обломочная боевая часть имеет массу 3 кг, при стрельбе по воздушной цели подрывается неконтактным лазерным взрывателем.

Как сообщал Главред, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант заявил, что Россия готовится к затяжной войне против Украины на срок от 2-3 до 10-15 лет. Москва "надеется" на то, что западный мир рано или поздно прекратит поддерживать Киев и якобы произойдет "корейский сценарий".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если не остановить главу Кремля Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой. Умиротворение диктаторов ведет к разрушению интересов Лондона. На политику надежды нет, бессмысленно надеяться на возвращение мира в прежнее состояние.

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