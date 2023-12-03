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В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

Андрей Ганчук
3 декабря 2023, 18:18
Великобритания должна осознать, как изменился мир, политические меры не приведут к разрешению ситуации, сказал министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.
Кэмерон, Путин
Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой - Кэмерон / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если не остановить главу Кремля Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой. Умиротворение диктаторов ведет к разрушению интересов Лондона. На политику надежды нет, бессмысленно надеяться на возвращение мира в прежнее состояние. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как сообщает The Sun, он рассказал о том, что явления, на которые делает ставку Путин при дестабилизации ситуации в мире, никуда не денутся. Поэтому тщетно надеяться на восстановление прежнего порядка. Нужно прийти к пониманию, что мир изменился.

"Силы, формирующие его - поджигателя войны в Кремле (Путин) - более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий умы молодежи, - эти вещи не исчезнут в одночасье. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние", - отметил дипломат.

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Почему нужно остановить Путина

Также он добавил, что война в Украине вряд ли решится политическими способами. Если Путина не остановить, "он вернется за добавкой".

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном итоге разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", - подчеркнул Дэвид Кэмерон.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина перешла на новый этап войны. В рамках контрнаступления ВСУ не удалось добиться тех успехов, которых ожидали в Киеве. Мир не должен забывать о полномасштабной войне.

Подоляк назвал три ключевых решения, которые должны быть предприняты во время новой фазы войны. Советник глава Офиса президента акцентировал внимание на том, что нужно принять меры, которые реально ослабят агрессора Россию.

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На войне могут быть перемены, но это не повод, чтобы сокращать военную поддержку украинского государства.

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новости Великобритании Дэвид Кэмерон Владимир Путин война России и Украины
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