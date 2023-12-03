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Украина перешла на новый этап войны: Подоляк назвал три ключевых решения

Андрей Ганчук
3 декабря 2023, 15:06
Украина и Запад должны четко определить цели в войне, нужно принять рабочие механизмы, которые снизят возможности России, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, война
Россия намерена совершать преступления и не стремится к настоящим переговорам - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Украина и страны-партнеры перешли на новый этап войны с агрессором Россией. Теперь следует конкретно определиться с целями и сделать акцент на трех важных составляющих: серьезные санкции против Москвы, ограничения на нефть и газ, а также поставки нужных ВСУ вооружений без промедлений. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что нельзя надеяться на возвращение России к довоенному состоянию и ее способности вести реальные переговоры.

"Не вернется. Еще раз предлагаю отказаться от опасных иллюзий. Вместо этого она будет настойчиво разрушать мир, правила, право. Она будет активно провоцировать, шантажировать, унижать, убивать, вторгаться, вмешиваться, терроризировать", - считает Подоляк.

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Какие нужны решения

По словам Подоляка, новый этап войны потребует принятия ключевых и фундаментальных решений, которые включают следующие аспекты:

Более глубокие и продуманные санкции против России. Ограничения должны реально снижать финансовые возможности страны-террориста;

Введение жестких ограничений на нефть и газ, которые должны предусматривать нивелирование лицемерных посреднических услуг, позволяющих России продавать топливо в больших объемах;

Найти правильный баланс в вопросах поставки военной техники, не должно быть бюрократии и сомнений. Акцент должен быть поставлен на авиацию, беспилотники, радиоэлектронные системы управления и дальнобойные ракеты.

Новый этап войны России против Украины

Президент Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что Украина вышла на новый этап войны, который придется на зиму. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые рассчитывали, по причине нехватки оружия от западных партнеров.

Зеленский предположил, что весной в войне может произойти перелом. Как полагает гарант, такая возможность появится после нелегитимных выборов в России 2024 года, в ходе которых Путин вновь "переизберется". Момент может радикально повлиять на геополитическую ситуацию.

У Зеленского анонсировали новый подход к мобилизации – советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что изменения назрели и теперь нужен проводник коммуникации, который объяснит все перемены.

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санкции против России Михаил Подоляк война России и Украины
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