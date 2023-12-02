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Март может стать переломным моментом: Зеленский допускает изменение хода войны

Елизавета Бельмас
2 декабря 2023, 16:26
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможных предстоящих событиях 2024 года.
Март может стать переломным моментом
Март может стать переломным моментом / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада, скриншот видео

Результатом недемократических выборов в России, которые должны состояться в марте 2024 года может стать потеря легитимности Владимиром Путиным. Этот момент может стать переломным в войне и радикально повлиять на общую геополитическую обстановку. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью AP.

Зеленский утверждает, что все знают, каким будет результат выборов во вражеской России, а это, в свою очередь, указывает на то, что они недемократические. И дальше уже будет ответ - как на это отреагирует мир.

"Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира - признать их или нет. К слову, это может быть переломный момент - нелегитимномть президента Путина", - говорит Главнокомандующий Украины.

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По словам президента, западный мир без напоминаний Киева должен сам понимать, что ненужно признавать недемократические выборы. Особенно, после всего горя, которое Россия принесла везде и, безусловно, в Украину.

При этом, Зеленский также и не исключает тот факт, что в России нет реальной политической оппозиции Путину. И всё, что мы можем видеть - это условную или искусственную оппозицию со схожими на войну и оккупацию взглядами.

"Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же самым дьяволом в середине", - считает он.

Выборы в Украине

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что в следующем году в Украине нельзя проводить ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы. В интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" он рассказал, что никто на Западе не оказывает давления на украинскую власть требованием о проведении любых выборов в условиях войны, а всё остальное - всего лишь слухи.

Однако, в вопросе проведения выборов во время войны окончательно поставили точку. Голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое решение приняли народные депутаты. Известно, что представители всех фракций Верховной Рады подписали соответствующий меморандум. Таким образом в Украине в период войны не будут проведены как президентские, так и парламентские выборы. Голосование будет возможно лишь через полгода после отмены военного положения.

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война в Украине Владимир Путин
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