Март может стать переломным моментом: Зеленский допускает изменение хода войны

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможных предстоящих событиях 2024 года.

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Март может стать переломным моментом / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада, скриншот видео

Результатом недемократических выборов в России, которые должны состояться в марте 2024 года может стать потеря легитимности Владимиром Путиным. Этот момент может стать переломным в войне и радикально повлиять на общую геополитическую обстановку. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью AP.

Зеленский утверждает, что все знают, каким будет результат выборов во вражеской России, а это, в свою очередь, указывает на то, что они недемократические. И дальше уже будет ответ - как на это отреагирует мир.

"Вопрос к миру: это могут быть нелегитимные выборы, которые мир не признает. Тут "игра" уже будет на стороне западных лидеров цивилизованного мира - признать их или нет. К слову, это может быть переломный момент - нелегитимномть президента Путина", - говорит Главнокомандующий Украины. видео дня

По словам президента, западный мир без напоминаний Киева должен сам понимать, что ненужно признавать недемократические выборы. Особенно, после всего горя, которое Россия принесла везде и, безусловно, в Украину.

При этом, Зеленский также и не исключает тот факт, что в России нет реальной политической оппозиции Путину. И всё, что мы можем видеть - это условную или искусственную оппозицию со схожими на войну и оккупацию взглядами.

"Это не оппозиция. Это просто еще один спутник Путина, хотя и с другим лицом, именем и тем же самым дьяволом в середине", - считает он.

Выборы в Украине

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что в следующем году в Украине нельзя проводить ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы. В интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" он рассказал, что никто на Западе не оказывает давления на украинскую власть требованием о проведении любых выборов в условиях войны, а всё остальное - всего лишь слухи.

Однако, в вопросе проведения выборов во время войны окончательно поставили точку. Голосования не будет до тех пор, пока в стране не наступит мир. Такое решение приняли народные депутаты. Известно, что представители всех фракций Верховной Рады подписали соответствующий меморандум. Таким образом в Украине в период войны не будут проведены как президентские, так и парламентские выборы. Голосование будет возможно лишь через полгода после отмены военного положения.

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