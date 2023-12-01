УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"

Алексей Тесля
1 декабря 2023, 16:44
У россиян есть возможности влиять на политическую ситуацию во многих регионах, считает Георгий Тука.
Владимир Путин, Георгий Тука
Владимир Путин готов развязать новую войну, считает Георгий Тука / ua.depositphotos.com, Главред

Страна-агрессор РФ может спровоцировать серьезные конфликты, заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"У России есть возможности спровоцировать обострение на Ближнем Востоке в войне армии Израиля против ХАМАС и других арабских террористических организаций", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем эксперт считает, что сама Россия собственными вооруженными силами участия в этом принимать не будет.

"Также среди опасных участков могут быть Балканы, в этом я соглашаюсь с президентом Зеленским. У Путина в Сербии мощная поддержка, а также агентура в дружественной по отношению к Украине Хорватии", - считает он.

Кроме того, собеседник также не исключил, что у россиян есть возможности влиять на политическую ситуацию в этом регионе, например, из-за неугасающего конфликта между Сербией и Косово.

"Кроме того, можно предположить обострение длительного противостояния между Индией и Пакистаном", - добавил Тука.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой в Главреде:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Ранее Сергей Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране. Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лаврова унизили на встрече ОБСЕ. Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.

Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Георгий Тука Владимир Путин
Реклама

Главное за день

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:39 Украина
Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:28 Синоптик
Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:16

Китайский гороскоп на декабрь 2023: Быку - финансовая удача, Дракону - куча проблем

17:11

"Сложный вопрос": Муженко прокомментировал возможность мобилизации молодежи

16:44

Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"Видео

16:44

Украинские перевозчики объявили голодовку на границе с Польшей

16:40

"Мы не согласны": Орбан выдал новое скандальное заявление о вступлении Украины в ЕС

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
16:39

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

16:36

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 10 секунд найти рыбу

16:28

Ударят сильные морозы и налетят снегопады: синоптик Наталья Птуха о декабре в Украине

16:26

"В один момент это сработает": эксперт сказал, что развалит силу армии РФВидео

Реклама
16:24

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Дракону - тревога, Козе - ссоры в семье

16:19

Shahed с украинской SIM-картой: Игнат высказал свое мнение о находке

15:56

"Ужасный сюрприз на Новый год": известный астролог предупредил об угрозе

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:34

"Следующий год будет невероятно сложным",- эксперт о ситуации на фронте

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Реклама
14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

Реклама
11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять