Путин готов развязать еще одну войну: неожиданный прогноз новой "горячей точки"

Страна-агрессор РФ может спровоцировать серьезные конфликты, заявил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
"У России есть возможности спровоцировать обострение на Ближнем Востоке в войне армии Израиля против ХАМАС и других арабских террористических организаций", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Вместе с тем эксперт считает, что сама Россия собственными вооруженными силами участия в этом принимать не будет.
"Также среди опасных участков могут быть Балканы, в этом я соглашаюсь с президентом Зеленским. У Путина в Сербии мощная поддержка, а также агентура в дружественной по отношению к Украине Хорватии", - считает он.
Кроме того, собеседник также не исключил, что у россиян есть возможности влиять на политическую ситуацию в этом регионе, например, из-за неугасающего конфликта между Сербией и Косово.
"Кроме того, можно предположить обострение длительного противостояния между Индией и Пакистаном", - добавил Тука.
Смотрите видео - чат с Георгием Тукой в Главреде:
Кто такой Георгий Тука
Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Ранее Сергей Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране. Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Лаврова унизили на встрече ОБСЕ. Визит главы МИД страны-агрессора России Сергея Лаврова на министерскую встречу ОБСЕ в Македонию - но все мероприятие обернулось репутационным кошмаром.
Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.
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